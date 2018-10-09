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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 802 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 802 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.842.317.825 1,36 Ereğli Demir Çelik 39.130.000.000 1,76 Tüpraş 35.784.903.680 4,50 ASELSAN 30.688.800.000 3,58 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,69 Akbank 25.720.000.000 0,61 Enka İnşaat 24.900.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 24.447.000.000 2,06 Türk Hava Yolları 24.246.600.000 0,97 Bim Mağazalar 24.242.460.000 8,74 Ford Otosan 23.949.607.500 6,65 Turkcell 23.408.000.000 1,57 İş Bankası (C) 18.764.874.900 0,42 Sabancı Holding 15.017.372.932 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Şişe Cam 12.780.000.000 1,17 Türk Telekom 12.775.000.000 3,14 Tofaş Oto. Fab. 11.460.000.000 3,56 TAV Havalimanları 10.811.250.000 2,23 Anadolu Efes 10.563.157.892 0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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