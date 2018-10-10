İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 803 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.943.753.747 1,36 Ereğli Demir Çelik 38.745.000.000 1,74 Tüpraş 34.858.352.640 4,39 ASELSAN 30.985.200.000 3,61 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,69 Akbank 25.760.000.000 0,61 Enka İnşaat 24.850.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 24.302.000.000 2,05 Türk Hava Yolları 24.274.200.000 0,97 Bim Mağazalar 23.589.720.000 8,51 Turkcell 23.584.000.000 1,58 Ford Otosan 23.230.242.000 6,45 İş Bankası (C) 19.079.872.800 0,42 Sabancı Holding 14.956.160.814 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,38 Türk Telekom 12.705.000.000 3,12 Şişe Cam 12.397.500.000 1,13 Tofaş Oto. Fab. 11.370.000.000 3,53 Anadolu Efes 11.042.763.155 0,95 TAV Havalimanları 10.709.531.250 2,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

