İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 790 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.335.138.215 1,34 Ereğli Demir Çelik 37.660.000.000 1,70 Tüpraş 34.557.849.600 4,35 ASELSAN 29.776.800.000 3,47 Garanti Bankası 29.526.000.000 0,67 Akbank 25.240.000.000 0,60 Enka İnşaat 24.700.000.000 0,89 İskenderun Demir Çelik 23.983.000.000 2,02 Bim Mağazalar 23.635.260.000 8,52 Turkcell 23.452.000.000 1,57 Türk Hava Yolları 23.046.000.000 0,92 Ford Otosan 22.967.059.500 6,38 İş Bankası (C) 18.584.876.100 0,41 Sabancı Holding 14.813.332.539 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.022.105.131 0,37 Şişe Cam 12.217.500.000 1,12 Türk Telekom 12.145.000.000 2,98 Tofaş Oto. Fab. 11.180.000.000 3,47 Anadolu Efes 10.859.210.523 0,93 TAV Havalimanları 10.389.843.750 2,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

