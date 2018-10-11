İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 780 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.878.676.566 1,33 Ereğli Demir Çelik 37.450.000.000 1,69 Tüpraş 33.981.885.440 4,27 ASELSAN 29.845.200.000 3,48 Garanti Bankası 29.610.000.000 0,67 Akbank 25.160.000.000 0,60 Enka İnşaat 24.500.000.000 0,89 Bim Mağazalar 24.105.840.000 8,69 İskenderun Demir Çelik 23.954.000.000 2,02 Turkcell 23.144.000.000 1,55 Ford Otosan 23.037.241.500 6,40 Türk Hava Yolları 22.935.600.000 0,92 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,40 Sabancı Holding 14.670.504.264 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.853.164.106 0,37 Türk Telekom 12.075.000.000 2,96 Şişe Cam 11.880.000.000 1,08 Tofaş Oto. Fab. 11.230.000.000 3,49 Anadolu Efes 10.758.552.629 0,92 TAV Havalimanları 9.932.109.375 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

