İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDKoç Holding41.969.112.7281,36Ereğli Demir Çelik37.240.000.0001,68Tüpraş34.057.011.2004,28Garanti Bankası30.240.000.0000,68Aselsan29.982.000.0003,50Akbank26.240.000.0000,63Enka İnşaat24.500.000.0000,89Bim Mağazalar24.136.200.0008,70İskenderun Demir Çelik23.867.000.0002,01Turkcell23.320.000.0001,56Türk Hava Yolları23.184.000.0000,93Ford Otosan23.072.332.5006,41İş Bankası (C)18.269.878.2000,41Sabancı Holding15.282.625.4430,55Yapı ve Kredi Bank.14.022.105.1310,37Türk Telekom12.145.000.0002,98Şişe Cam11.812.500.0001,08Anadolu Efes11.255.921.0500,97Tofaş Oto. Fab.10.930.000.0003,40TAV Havalimanları10.062.890.6252,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

