FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 795 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 795 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 42.146.625.591 1,37 Ereğli Demir Çelik 38.325.000.000 1,73 Tüpraş 34.432.640.000 4,33 Aselsan 31.167.600.000 3,63 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,69 Akbank 26.440.000.000 0,63 Enka İnşaat 24.600.000.000 0,89 Bim Mağazalar 24.348.720.000 8,78 İskenderun Demir Çelik 24.157.000.000 2,03 Türk Hava Yolları 24.136.200.000 0,97 Ford Otosan 23.528.515.500 6,53 Turkcell 23.430.000.000 1,57 İş Bankası (C) 18.494.876.700 0,41 Sabancı Holding 15.364.241.600 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,38 Türk Telekom 12.215.000.000 3,00 Şişe Cam 11.835.000.000 1,08 Anadolu Efes 11.688.157.892 1,00 Tofaş Oto. Fab. 11.090.000.000 3,45 TAV Havalimanları 10.084.687.500 2,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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