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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 806 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.121.266.611 1,37 Ereğli Demir Çelik 38.465.000.000 1,73 Tüpraş 34.107.095.040 4,29 Garanti Bankası 32.340.000.000 0,73 ASELSAN 32.330.400.000 3,77 Akbank 28.200.000.000 0,67 Türk Hava Yolları 24.950.400.000 1,00 Enka İnşaat 24.850.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 24.621.000.000 2,07 Bim Mağazalar 24.136.200.000 8,70 Turkcell 23.870.000.000 1,60 Ford Otosan 22.528.422.000 6,26 İş Bankası (C) 18.899.874.000 0,42 Sabancı Holding 15.792.726.426 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.782.339.747 0,39 Türk Telekom 12.845.000.000 3,15 Şişe Cam 12.082.500.000 1,10 Anadolu Efes 11.800.657.892 1,01 Tofaş Oto. Fab. 11.030.000.000 3,43 TAV Havalimanları 10.193.671.875 2,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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