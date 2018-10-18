FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.019.830.689 1,37 Ereğli Demir Çelik 36.960.000.000 1,66 Tüpraş 35.634.652.160 4,48 Garanti Bankası 32.676.000.000 0,74 ASELSAN 31.578.000.000 3,68 Akbank 29.080.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 24.969.000.000 2,10 Enka İnşaat 24.650.000.000 0,89 Bim Mağazalar 24.227.280.000 8,74 Turkcell 24.024.000.000 1,61 Türk Hava Yolları 23.101.200.000 0,93 Ford Otosan 22.616.149.500 6,28 İş Bankası (C) 19.574.869.500 0,43 Sabancı Holding 16.037.574.898 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 15.204.692.311 0,40 Türk Telekom 12.740.000.000 3,13 Şişe Cam 12.465.000.000 1,14 Anadolu Efes 11.634.868.418 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.800.000.000 3,36 TAV Havalimanları 10.397.109.375 2,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor""Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"
Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyorHızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

İdlib’e traktör ihraç ediliyor 

İdlib’e traktör ihraç ediliyor 

Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı 

Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.