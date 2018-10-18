İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.461.933.118 1,35 Ereğli Demir Çelik 36.050.000.000 1,62 Tüpraş 35.208.939.520 4,43 Garanti Bankası 32.046.000.000 0,72 ASELSAN 31.236.000.000 3,64 Akbank 28.760.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 24.592.000.000 2,07 Enka İnşaat 24.550.000.000 0,89 Bim Mağazalar 23.923.680.000 8,63 Turkcell 23.584.000.000 1,58 Türk Hava Yolları 22.839.000.000 0,92 Ford Otosan 22.528.422.000 6,26 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,43 Sabancı Holding 15.833.534.505 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,40 Türk Telekom 12.355.000.000 3,03 Şişe Cam 12.082.500.000 1,10 Anadolu Efes 11.694.078.944 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.690.000.000 3,32 TAV Havalimanları 10.353.515.625 2,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

