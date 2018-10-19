İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 790 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.244.702.054 1,31 Ereğli Demir Çelik 35.805.000.000 1,61 Tüpraş 34.683.059.200 4,36 Garanti Bankası 31.332.000.000 0,71 ASELSAN 31.190.400.000 3,64 Akbank 28.440.000.000 0,68 Enka İnşaat 24.450.000.000 0,88 Bim Mağazalar 24.363.900.000 8,78 İskenderun Demir Çelik 24.273.000.000 2,04 Turkcell 23.958.000.000 1,61 Türk Hava Yolları 22.618.200.000 0,91 Ford Otosan 22.493.331.000 6,25 İş Bankası (C) 18.989.873.400 0,42 Sabancı Holding 15.649.898.151 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 14.613.398.721 0,39 Türk Telekom 12.355.000.000 3,03 Şişe Cam 12.105.000.000 1,10 Anadolu Efes 11.605.263.155 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.670.000.000 3,32 TAV Havalimanları 9.953.906.250 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
İşte yerli ve tuşlu cep telefonu
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum