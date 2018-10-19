İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 787 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.067.189.190 1,30 Ereğli Demir Çelik 35.735.000.000 1,61 Tüpraş 34.182.220.800 4,30 Garanti Bankası 31.248.000.000 0,71 ASELSAN 30.643.200.000 3,57 Akbank 28.600.000.000 0,68 Enka İnşaat 24.500.000.000 0,89 Turkcell 24.310.000.000 1,63 İskenderun Demir Çelik 24.215.000.000 2,04 Bim Mağazalar 24.121.020.000 8,70 Ford Otosan 22.510.876.500 6,25 Türk Hava Yolları 22.342.200.000 0,90 İş Bankası (C) 18.719.875.200 0,42 Sabancı Holding 15.792.726.426 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.613.398.721 0,39 Şişe Cam 12.330.000.000 1,13 Türk Telekom 12.180.000.000 2,99 Anadolu Efes 11.812.499.997 1,01 Tofaş Oto. Fab. 10.500.000.000 3,26 TAV Havalimanları 9.808.593.750 2,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

