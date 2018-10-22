İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 788 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.991.112.249 1,30 Ereğli Demir Çelik 35.210.000.000 1,59 Tüpraş 34.457.681.920 4,33 Garanti Bankası 31.794.000.000 0,72 ASELSAN 30.483.600.000 3,55 Akbank 28.840.000.000 0,69 Bim Mağazalar 24.439.800.000 8,81 Enka İnşaat 24.400.000.000 0,88 İskenderun Demir Çelik 24.331.000.000 2,05 Turkcell 23.870.000.000 1,60 Ford Otosan 22.826.695.500 6,34 Türk Hava Yolları 22.397.400.000 0,90 İş Bankası (C) 18.854.874.300 0,42 Sabancı Holding 15.751.918.347 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.613.398.721 0,39 Türk Telekom 12.215.000.000 3,00 Şişe Cam 11.835.000.000 1,08 Anadolu Efes 11.682.236.839 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.600.000.000 3,29 TAV Havalimanları 10.121.015.625 2,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

