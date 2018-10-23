İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 768 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.585.368.561 1,29 Ereğli Demir Çelik 34.475.000.000 1,55 Tüpraş 33.280.711.680 4,19 Garanti Bankası 30.198.000.000 0,68 ASELSAN 29.412.000.000 3,43 Akbank 27.560.000.000 0,66 Bim Mağazalar 24.591.600.000 8,87 İskenderun Demir Çelik 23.809.000.000 2,00 Turkcell 23.276.000.000 1,56 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,84 Ford Otosan 22.826.695.500 6,34 Türk Hava Yolları 21.431.400.000 0,86 İş Bankası (C) 18.179.878.800 0,40 Sabancı Holding 14.588.888.107 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,37 Anadolu Efes 11.623.026.313 1,00 Türk Telekom 11.375.000.000 2,79 Şişe Cam 11.205.000.000 1,02 Tofaş Oto. Fab. 10.460.000.000 3,25 TAV Havalimanları 9.917.578.125 2,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

