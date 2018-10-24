İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 768 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.382.496.717 1,28 Ereğli Demir Çelik 33.355.000.000 1,50 Tüpraş 32.779.873.280 4,12 Garanti Bankası 30.576.000.000 0,69 ASELSAN 29.115.600.000 3,40 Akbank 27.680.000.000 0,66 Bim Mağazalar 24.728.220.000 8,92 Turkcell 23.628.000.000 1,59 Enka İnşaat 23.600.000.000 0,85 İskenderun Demir Çelik 22.852.000.000 1,92 Ford Otosan 22.616.149.500 6,28 Türk Hava Yolları 21.569.400.000 0,86 İş Bankası (C) 18.269.878.200 0,41 Sabancı Holding 14.894.948.696 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,37 Türk Telekom 11.760.000.000 2,89 Anadolu Efes 11.658.552.628 1,00 Şişe Cam 11.160.000.000 1,02 Tofaş Oto. Fab. 10.460.000.000 3,25 TAV Havalimanları 10.004.765.625 2,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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