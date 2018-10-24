İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.067.189.190 1,30 Ereğli Demir Çelik 32.725.000.000 1,47 Tüpraş 32.379.202.560 4,07 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,68 ASELSAN 28.682.400.000 3,34 Akbank 27.240.000.000 0,65 Bim Mağazalar 24.758.580.000 8,93 Turkcell 24.200.000.000 1,62 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,84 Ford Otosan 22.984.605.000 6,38 İskenderun Demir Çelik 22.272.000.000 1,87 Türk Hava Yolları 21.445.200.000 0,86 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,40 Sabancı Holding 14.854.140.618 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,36 Anadolu Efes 11.634.868.418 1,00 Türk Telekom 11.550.000.000 2,83 Şişe Cam 11.115.000.000 1,01 Tofaş Oto. Fab. 10.550.000.000 3,28 TAV Havalimanları 9.735.937.500 2,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

