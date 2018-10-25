İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 764 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.357.137.736 1,28 Ereğli Demir Çelik 32.935.000.000 1,48 Tüpraş 32.504.412.160 4,09 Garanti Bankası 30.072.000.000 0,68 ASELSAN 28.522.800.000 3,33 Akbank 26.800.000.000 0,62 Turkcell 25.520.000.000 1,72 Bim Mağazalar 24.758.580.000 8,93 Enka İnşaat 23.300.000.000 0,84 Ford Otosan 22.651.240.500 6,29 İskenderun Demir Çelik 22.504.000.000 1,89 Türk Hava Yolları 21.528.000.000 0,86 İş Bankası (C) 18.134.879.100 0,40 Sabancı Holding 14.813.332.539 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.684.223.080 0,36 Türk Telekom 11.445.000.000 2,81 Anadolu Efes 11.285.526.313 0,97 Şişe Cam 10.935.000.000 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.230.000.000 3,18 TAV Havalimanları 9.946.640.625 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

