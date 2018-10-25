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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 771 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 771 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.483.932.639 1,28 Ereğli Demir Çelik 33.460.000.000 1,51 Tüpraş 33.305.753.600 4,19 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,65 ASELSAN 29.320.800.000 3,42 Akbank 27.040.000.000 0,63 Turkcell 25.388.000.000 1,72 Bim Mağazalar 25.168.440.000 9,07 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,84 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,94 Ford Otosan 22.651.240.500 6,29 Türk Hava Yolları 21.997.200.000 0,88 İş Bankası (C) 18.134.879.100 0,40 Sabancı Holding 15.364.241.600 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,37 Türk Telekom 11.515.000.000 2,83 Anadolu Efes 11.190.789.471 0,96 Şişe Cam 11.025.000.000 1,01 TAV Havalimanları 10.026.562.500 2,07 Tofaş Oto. Fab. 9.850.000.000 3,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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