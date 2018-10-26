FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 764 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.915.035.307 1,30 Tüpraş 32.704.747.520 4,11 Ereğli Demir Çelik 32.235.000.000 1,06 Garanti Bankası 29.778.000.000 0,64 ASELSAN 28.682.400.000 3,34 Akbank 26.640.000.000 0,62 Turkcell 26.334.000.000 1,78 Bim Mağazalar 24.713.040.000 8,91 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,85 İskenderun Demir Çelik 22.011.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 21.624.600.000 0,87 Ford Otosan 21.282.691.500 6,22 İş Bankası (C) 17.999.880.000 0,40 Sabancı Holding 15.017.372.932 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 13.599.752.567 0,36 Türk Telekom 11.795.000.000 2,89 Şişe Cam 11.070.000.000 1,01 Anadolu Efes 11.019.078.944 0,95 TAV Havalimanları 10.055.625.000 2,07 Arçelik 9.777.787.126 1,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolundaOvacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Mersin'de artık kahve üretilecek

Mersin'de artık kahve üretilecek

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.