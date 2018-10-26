İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 750 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.560.009.580 1,29 Ereğli Demir Çelik 31.465.000.000 1,04 Tüpraş 31.427.609.600 3,95 Garanti Bankası 29.064.000.000 0,63 ASELSAN 28.294.800.000 3,30 Turkcell 25.828.000.000 1,74 Akbank 25.560.000.000 0,59 Bim Mağazalar 24.227.280.000 8,74 Enka İnşaat 22.850.000.000 0,83 İskenderun Demir Çelik 21.692.000.000 1,30 Türk Hava Yolları 21.334.800.000 0,86 Ford Otosan 20.177.325.000 5,90 İş Bankası (C) 17.684.882.100 0,39 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,36 Türk Telekom 11.515.000.000 2,83 Anadolu Efes 10.977.631.576 0,94 Şişe Cam 10.732.500.000 0,98 TAV Havalimanları 9.881.250.000 2,04 Arçelik 9.764.272.562 1,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

