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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 747 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 747 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.509.291.619 1,28 Tüpraş 32.980.208.640 4,15 Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 1,05 Garanti Bankası 29.358.000.000 0,63 ASELSAN 28.796.400.000 3,07 Akbank 26.440.000.000 0,61 Turkcell 24.970.000.000 1,69 Bim Mağazalar 24.105.840.000 8,69 Enka İnşaat 23.350.000.000 0,84 Ford Otosan 21.054.600.000 6,16 İskenderun Demir Çelik 20.155.000.000 1,21 Türk Hava Yolları 19.389.000.000 0,78 İş Bankası (C) 17.954.880.300 0,40 Sabancı Holding 14.527.675.989 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.684.223.080 0,34 Türk Telekom 11.200.000.000 2,75 Anadolu Efes 11.125.657.892 0,95 Şişe Cam 10.642.500.000 0,81 Tofaş Oto. Fab. 10.550.000.000 3,28 Arçelik 10.494.059.024 1,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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