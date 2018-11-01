İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 757 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.306.419.775 1,28 Tüpraş 32.629.621.760 4,10 Ereğli Demir Çelik 31.815.000.000 1,05 Garanti Bankası 30.156.000.000 0,65 ASELSAN 29.161.200.000 3,11 Akbank 26.960.000.000 0,62 Turkcell 25.410.000.000 1,72 Bim Mağazalar 24.257.640.000 8,75 Enka İnşaat 23.550.000.000 0,85 Ford Otosan 20.791.417.500 6,08 İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,21 Türk Hava Yolları 19.954.800.000 0,80 İş Bankası (C) 18.359.877.600 0,41 Sabancı Holding 14.813.332.539 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,35 Anadolu Efes 11.457.236.839 0,98 Türk Telekom 11.340.000.000 2,78 Arçelik 10.926.525.075 1,22 Şişe Cam 10.890.000.000 0,83 Tofaş Oto. Fab. 10.370.000.000 3,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

