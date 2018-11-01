İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 760 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.849.958.126 1,26 Tüpraş 32.429.286.400 4,08 Garanti Bankası 31.500.000.000 0,68 Ereğli Demir Çelik 30.905.000.000 1,02 ASELSAN 29.868.000.000 3,18 Akbank 27.880.000.000 0,65 Turkcell 26.246.000.000 1,77 Bim Mağazalar 24.288.000.000 8,76 Enka İnşaat 23.250.000.000 0,84 Ford Otosan 21.142.327.500 6,18 Türk Hava Yolları 20.148.000.000 0,81 İskenderun Demir Çelik 19.517.000.000 1,17 İş Bankası (C) 18.944.873.700 0,42 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Anadolu Efes 11.865.789.471 1,02 Türk Telekom 11.865.000.000 2,91 Şişe Cam 10.957.500.000 0,83 Tofaş Oto. Fab. 10.460.000.000 3,55 Arçelik 10.440.000.767 1,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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