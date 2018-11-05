İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 776 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.951.394.048 1,27 Tüpraş 33.781.550.080 4,25 Garanti Bankası 33.768.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 32.410.000.000 1,07 ASELSAN 30.962.400.000 3,30 Akbank 29.120.000.000 0,67 Turkcell 26.290.000.000 1,78 Bim Mağazalar 24.196.920.000 8,72 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,85 Ford Otosan 21.598.510.500 6,31 Türk Hava Yolları 20.976.000.000 0,84 İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,22 İş Bankası (C) 19.304.871.300 0,43 Sabancı Holding 15.303.029.483 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.697.869.234 0,36 Türk Telekom 12.215.000.000 3,00 Anadolu Efes 12.043.421.049 1,03 Şişe Cam 11.115.000.000 0,84 Arçelik 10.737.321.177 1,20 Tofaş Oto. Fab. 10.330.000.000 3,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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