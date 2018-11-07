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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 785 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.255.701.814 1,28 Garanti Bankası 34.230.000.000 0,74 Tüpraş 34.057.011.200 4,28 Ereğli Demir Çelik 32.410.000.000 1,07 ASELSAN 31.395.600.000 3,35 Akbank 29.880.000.000 0,69 Turkcell 26.312.000.000 1,78 Bim Mağazalar 23.969.220.000 8,64 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,84 Türk Hava Yolları 21.265.800.000 0,85 Ford Otosan 20.791.417.500 6,08 İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,21 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,43 Sabancı Holding 15.568.281.994 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.782.339.747 0,37 Türk Telekom 13.020.000.000 2,36 Anadolu Efes 11.782.894.734 0,85 Şişe Cam 11.610.000.000 0,88 Arçelik 11.081.942.562 1,24 Tofaş Oto. Fab. 9.995.000.000 3,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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