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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 773 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 773 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.204.983.853 1,21 Garanti Bankası 33.264.000.000 0,72 Ereğli Demir Çelik 31.500.000.000 1,04 Tüpraş 31.452.651.520 4,23 ASELSAN 31.213.200.000 3,33 Akbank 29.200.000.000 0,68 Turkcell 25.630.000.000 1,73 Bim Mağazalar 23.589.720.000 8,51 Enka İnşaat 23.150.000.000 0,84 Ford Otosan 20.615.962.500 6,03 Türk Hava Yolları 20.217.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 19.633.000.000 1,18 İş Bankası (C) 18.269.878.200 0,39 Sabancı Holding 15.772.322.387 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,36 Türk Telekom 13.475.000.000 2,44 Anadolu Efes 11.960.526.313 0,86 Şişe Cam 11.385.000.000 0,87 Arçelik 10.919.767.793 1,22 Tofaş Oto. Fab. 9.735.000.000 3,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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