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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 766 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.089.188.711 1,18 Garanti Bankası 32.928.000.000 0,71 Ereğli Demir Çelik 31.395.000.000 1,04 ASELSAN 31.327.200.000 3,34 Tüpraş 30.801.561.600 4,14 Akbank 28.560.000.000 0,66 Turkcell 25.476.000.000 1,72 Bim Mağazalar 24.576.420.000 7,76 Enka İnşaat 23.350.000.000 0,65 Türk Hava Yolları 20.589.600.000 0,56 Ford Otosan 19.756.233.000 5,78 İskenderun Demir Çelik 19.604.000.000 1,18 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,39 Sabancı Holding 15.160.201.207 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.106.575.644 0,35 Türk Telekom 13.090.000.000 2,37 Anadolu Efes 11.853.947.365 0,86 Şişe Cam 11.362.500.000 0,86 Arçelik 10.818.408.562 1,21 Vakıflar Bankası 9.325.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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