FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 763 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.962.393.809 1,17 Garanti Bankası 33.012.000.000 0,71 ASELSAN 31.395.600.000 3,35 Ereğli Demir Çelik 30.800.000.000 1,02 Tüpraş 30.551.142.400 4,11 Akbank 28.640.000.000 0,66 Turkcell 25.168.000.000 1,70 Bim Mağazalar 24.424.620.000 7,71 Enka İnşaat 23.800.000.000 0,66 Türk Hava Yolları 21.376.200.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 19.314.000.000 1,16 Ford Otosan 18.914.049.000 5,53 İş Bankası (C) 18.494.876.700 0,40 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Türk Telekom 12.950.000.000 2,34 Anadolu Efes 11.782.894.734 0,85 Şişe Cam 11.452.500.000 0,87 Arçelik 10.737.321.177 1,20 Vakıflar Bankası 9.375.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyorSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyor
TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekTÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek
TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyızTSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.