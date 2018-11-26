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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.440.854.979 1,13 Garanti Bankası 34.986.000.000 0,75 Akbank 30.440.000.000 0,70 Tüpraş 30.375.848.960 4,08 ASELSAN 30.255.600.000 3,22 Ereğli Demir Çelik 28.560.000.000 0,94 Turkcell 28.072.000.000 1,90 Bim Mağazalar 24.925.560.000 7,87 Türk Hava Yolları 23.805.000.000 0,65 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,65 İş Bankası (C) 18.809.874.600 0,40 Ford Otosan 18.598.230.000 5,44 İskenderun Demir Çelik 18.183.000.000 1,09 Sabancı Holding 16.078.382.976 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,36 Türk Telekom 13.265.000.000 2,40 Anadolu Efes 11.960.526.313 0,86 Şişe Cam 11.182.500.000 0,85 Arçelik 10.487.301.742 1,17 Vakıflar Bankası 9.550.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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