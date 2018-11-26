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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 776 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 776 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.795.880.706 1,14 Garanti Bankası 33.936.000.000 0,73 Tüpraş 30.601.226.240 4,11 Akbank 30.320.000.000 0,70 ASELSAN 30.073.200.000 3,21 Ereğli Demir Çelik 28.105.000.000 0,93 Turkcell 27.742.000.000 1,87 Bim Mağazalar 25.183.620.000 7,95 Türk Hava Yolları 23.611.800.000 0,64 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,64 Ford Otosan 18.721.048.500 5,47 İş Bankası (C) 18.674.875.500 0,40 İskenderun Demir Çelik 17.864.000.000 1,07 Sabancı Holding 15.935.554.701 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Türk Telekom 13.370.000.000 2,42 Anadolu Efes 12.067.105.260 0,87 Şişe Cam 11.115.000.000 0,84 Arçelik 10.642.719.229 1,19 Vakıflar Bankası 9.425.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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