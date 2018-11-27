İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 774 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.806.880.466 1,11 Garanti Bankası 33.306.000.000 0,72 Tüpraş 30.425.932.800 4,09 Akbank 30.080.000.000 0,70 ASELSAN 29.959.200.000 3,19 Turkcell 27.830.000.000 1,88 Ereğli Demir Çelik 27.510.000.000 0,91 Bim Mağazalar 25.305.060.000 7,99 Türk Hava Yolları 23.446.200.000 0,64 Enka İnşaat 23.050.000.000 0,64 İş Bankası (C) 18.539.876.400 0,40 Ford Otosan 18.405.229.500 5,38 İskenderun Demir Çelik 17.168.000.000 1,03 Sabancı Holding 16.098.787.016 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 14.106.575.644 0,35 Türk Telekom 13.475.000.000 2,44 Anadolu Efes 12.434.210.523 0,90 Şişe Cam 11.115.000.000 0,84 Arçelik 10.548.117.280 1,18 Vakıflar Bankası 9.400.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

