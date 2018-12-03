FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 18:50 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 38.545.650.360 1,19 Garanti Bankası 34.356.000.000 0,74 Tüpraş 31.803.238.400 4,28 Akbank 30.280.000.000 0,70 ASELSAN 30.004.800.000 3,20 Ereğli Demir Çelik 28.455.000.000 0,94 Turkcell 28.138.000.000 1,90 Bim Mağazalar 24.940.740.000 7,87 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.494.000.000 0,61 İş Bankası (C) 19.079.872.800 0,41 Ford Otosan 18.457.866.000 5,40 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,10 Sabancı Holding 16.568.079.920 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Türk Telekom 14.105.000.000 2,55 Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89 Şişe Cam 11.227.500.000 0,85 Arçelik 10.473.787.178 1,17 Vakıflar Bankası 10.075.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Paylaştığı karede sırf bacakları göründüğü için...Paylaştığı karede sırf bacakları göründüğü için...
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı
Otogaza gece yarısından itibaren indirim!Otogaza gece yarısından itibaren indirim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.