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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 39.103.547.931 1,21 Garanti Bankası 34.566.000.000 0,74 Tüpraş 32.203.909.120 4,33 Aselsan 30.210.000.000 3,22 Akbank 30.120.000.000 0,70 Ereğli Demir Çelik 28.280.000.000 0,93 Turkcell 27.676.000.000 1,87 Bim Mağazalar 25.168.440.000 7,95 Enka İnşaat 23.250.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 22.714.800.000 0,62 İş Bankası (C) 19.169.872.200 0,41 Ford Otosan 18.510.502.500 5,41 İskenderun Demir Çelik 18.154.000.000 1,09 Sabancı Holding 16.710.908.195 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,35 Türk Telekom 14.105.000.000 2,55 Anadolu Efes 12.457.894.734 0,90 Şişe Cam 11.542.500.000 0,88 Arçelik 10.690.020.203 1,19 Vakıflar Bankası 10.125.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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