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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 785 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 38.368.137.497 1,19 Garanti Bankası 32.634.000.000 0,70 Tüpraş 31.177.190.400 4,19 Aselsan 29.868.000.000 3,18 Ereğli Demir Çelik 28.000.000.000 0,92 Akbank 27.760.000.000 0,64 Turkcell 27.522.000.000 1,86 Bim Mağazalar 25.532.760.000 8,06 Enka İnşaat 22.850.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.300.800.000 0,61 Ford Otosan 18.475.411.500 5,40 İş Bankası (C) 18.269.878.200 0,39 İskenderun Demir Çelik 17.893.000.000 1,07 Sabancı Holding 15.282.625.443 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,34 Türk Telekom 13.440.000.000 2,43 Anadolu Efes 12.872.368.418 0,93 Şişe Cam 11.632.500.000 0,88 Arçelik 10.554.874.562 1,18 Vakıflar Bankası 9.550.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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