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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 19:05 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 801 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 801 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 38.292.060.555 1,18 Garanti Bankası 33.474.000.000 0,72 Tüpraş 32.178.867.200 4,33 Aselsan 30.301.200.000 3,23 Akbank 27.560.000.000 0,64 Ereğli Demir Çelik 27.405.000.000 0,90 Turkcell 27.148.000.000 1,83 Bim Mağazalar 25.456.860.000 8,04 Enka İnşaat 22.750.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.342.200.000 0,61 İş Bankası (C) 18.494.876.700 0,40 Ford Otosan 18.089.410.500 5,29 İskenderun Demir Çelik 17.632.000.000 1,06 Sabancı Holding 15.445.857.758 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,35 Türk Telekom 13.510.000.000 2,45 Anadolu Efes 12.493.421.049 0,90 Şişe Cam 11.992.500.000 0,91 Arçelik 10.453.515.331 1,17 Vakıflar Bankası 9.800.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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