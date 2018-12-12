İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 767 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.375.777.798 1,09 Garanti Bankası 31.458.000.000 0,68 Tüpraş 30.050.304.000 4,04 ASELSAN 28.272.000.000 3,01 Turkcell 27.808.000.000 1,88 Bim Mağazalar 26.716.800.000 8,44 Ereğli Demir Çelik 25.760.000.000 0,85 Akbank 25.760.000.000 0,60 Enka İnşaat 22.350.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 21.045.000.000 0,57 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,39 Ford Otosan 17.124.408.000 5,01 İskenderun Demir Çelik 16.327.000.000 0,98 Sabancı Holding 14.792.928.500 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33 Türk Telekom 13.300.000.000 2,41 Anadolu Efes 12.078.947.365 0,87 Şişe Cam 11.857.500.000 0,90 Arçelik 10.264.311.434 1,15 ICBC Turkey Bank 9.597.600.000 8,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

