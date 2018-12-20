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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 35.984.393.330 1,11 Garanti Bankası 34.440.000.000 0,74 Tüpraş 30.851.645.440 4,15 ASELSAN 27.018.000.000 2,88 Akbank 26.960.000.000 0,62 Turkcell 26.752.000.000 1,81 Bim Mağazalar 26.580.180.000 8,39 Ereğli Demir Çelik 26.355.000.000 0,87 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.273.200.000 0,61 İş Bankası (C) 19.124.872.500 0,41 Ford Otosan 18.177.138.000 5,31 İskenderun Demir Çelik 16.617.000.000 1,00 Sabancı Holding 15.364.241.600 0,53 Türk Telekom 13.895.000.000 2,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33 Anadolu Efes 12.327.631.576 0,89 Şişe Cam 12.060.000.000 0,92 Arçelik 10.480.544.460 1,17 Vakıflar Bankası 9.750.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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