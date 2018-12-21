FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 796 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST100)

PD PD/DD Koç Holding 35.756.162.505 1,11 Garanti Bankası 33.684.000.000 0,72 Tüpraş 29.824.926.720 4,01 Aselsan 27.405.600.000 2,92 Akbank 27.160.000.000 0,63 Bim Mağazalar 26.473.920.000 8,36 Turkcell 26.048.000.000 1,76 Ereğli Demir Çelik 26.040.000.000 0,86 Türk Hava Yolları 22.604.400.000 0,62 Enka İnşaat 22.500.000.000 0,62 İş Bankası (C) 19.124.872.500 0,41 Ford Otosan 18.773.685.000 5,49 İskenderun Demir Çelik 16.791.000.000 1,01 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,53 Türk Telekom 13.755.000.000 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 13.346.341.029 0,33 Anadolu Efes 12.102.631.576 0,87 Şişe Cam 11.745.000.000 0,89 Arçelik 10.453.515.331 1,17 Vakıflar Bankası 9.675.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalıİzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.