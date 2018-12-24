FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 18:54 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 809 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 809 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.288.701.096 1,12 Garanti Bankası 33.768.000.000 0,73 Tüpraş 29.299.046.400 3,94 ASELSAN 27.838.800.000 2,97 Akbank 27.240.000.000 0,63 Turkcell 27.060.000.000 1,83 Bim Mağazalar 26.534.640.000 8,38 Ereğli Demir Çelik 25.970.000.000 0,86 Enka İnşaat 22.350.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 22.300.800.000 0,61 İş Bankası (C) 19.709.868.600 0,42 Ford Otosan 17.808.682.500 5,21 İskenderun Demir Çelik 16.994.000.000 1,02 Sabancı Holding 15.445.857.758 0,54 Türk Telekom 14.070.000.000 2,55 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Anadolu Efes 12.268.421.049 0,89 Şişe Cam 11.497.500.000 0,87 Arçelik 10.446.758.049 1,17 Vakıflar Bankası 9.750.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Bursa'da turizmde yeni adımBursa'da turizmde yeni adım
Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldıSanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

Bursa'da turizmde yeni adım

Bursa'da turizmde yeni adım

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.