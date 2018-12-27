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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 801 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 801 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.629.367.603 1,10 Garanti Bankası 33.894.000.000 0,73 Tüpraş 29.123.752.960 3,92 ASELSAN 27.474.000.000 2,93 Akbank 27.320.000.000 0,63 Bim Mağazalar 26.534.640.000 8,38 Turkcell 26.400.000.000 1,78 Ereğli Demir Çelik 24.885.000.000 0,82 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 22.425.000.000 0,61 İş Bankası (C) 19.844.867.700 0,43 Ford Otosan 17.738.500.500 5,19 İskenderun Demir Çelik 16.385.000.000 0,98 Sabancı Holding 15.303.029.483 0,53 Türk Telekom 13.755.000.000 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Anadolu Efes 12.209.210.523 0,88 Şişe Cam 12.127.500.000 0,92 Arçelik 10.460.272.613 1,17 Vakıflar Bankası 9.725.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır

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