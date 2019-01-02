FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.959.034.349 1,11 Garanti Bankası 32.424.000.000 0,70 Tüpraş 28.672.998.400 3,86 Aselsan 26.790.000.000 2,86 Akbank 26.040.000.000 0,60 Turkcell 25.938.000.000 1,75 Bim Mağazalar 25.669.380.000 8,10 Ereğli Demir Çelik 24.500.000.000 0,81 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 21.693.600.000 0,59 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,41 Ford Otosan 17.194.590.000 5,03 İskenderun Demir Çelik 15.979.000.000 0,96 Sabancı Holding 14.650.100.225 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33 Türk Telekom 13.195.000.000 2,39 Şişe Cam 12.330.000.000 0,94 Anadolu Efes 11.936.842.102 0,86 Arçelik 10.298.097.844 1,15 Vakıflar Bankası 9.425.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERYeni yılın ilk aşkı!Yeni yılın ilk aşkı!
Aynes yeniden TMSF'ye devredildiAynes yeniden TMSF'ye devredildi
TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağızTÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

'KDV indiriminin sabitlenmesi, global pazarlarda imaj güçlendirir'

'KDV indiriminin sabitlenmesi, global pazarlarda imaj güçlendirir'

'KAP Mobil' sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

'KAP Mobil' sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.