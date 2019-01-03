İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 796 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.933.675.369 1,11 Garanti Bankası 32.508.000.000 0,70 Akbank 29.328.000.000 0,68 Tüpraş 28.948.459.520 3,89 ASELSAN 26.676.000.000 2,84 Bim Mağazalar 26.018.520.000 8,21 Turkcell 25.806.000.000 1,74 Ereğli Demir Çelik 24.955.000.000 0,82 Enka İnşaat 22.850.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 21.790.200.000 0,59 İş Bankası (C) 19.304.871.300 0,41 Ford Otosan 17.173.535.400 5,02 İskenderun Demir Çelik 16.008.000.000 0,96 Sabancı Holding 14.833.736.578 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33 Türk Telekom 13.090.000.000 2,37 Şişe Cam 12.195.000.000 0,93 Anadolu Efes 11.664.473.681 0,84 Arçelik 10.129.165.793 1,13 Vakıflar Bankası 9.400.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

