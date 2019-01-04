İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 791 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 34.767.162.266 1,08 Garanti Bankası 32.928.000.000 0,71 Akbank 29.952.000.000 0,69 Tüpraş 28.873.333.760 3,88 Bim Mağazalar 26.231.040.000 8,28 Aselsan 26.174.400.000 2,79 Turkcell 26.070.000.000 1,76 Ereğli Demir Çelik 25.305.000.000 0,83 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 21.072.600.000 0,58 İş Bankası (C) 18.899.874.000 0,41 Ford Otosan 16.759.461.600 4,90 İskenderun Demir Çelik 16.066.000.000 0,96 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.092.929.490 0,32 Türk Telekom 12.705.000.000 2,30 Şişe Cam 11.790.000.000 0,90 Anadolu Efes 11.611.184.207 0,84 Arçelik 9.912.932.767 1,11 Vakıflar Bankası 9.250.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

