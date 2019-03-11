FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 877 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.570.087.959 1,37 Garanti Bankası 36.540.000.000 0,78 Tüpraş 36.235.658.240 3,69 Akbank 33.124.000.000 0,76 Ereğli Demir Çelik 31.325.000.000 1,10 Turkcell 30.998.000.000 1,95 İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,55 Bim Mağazalar 26.413.200.000 7,52 ASELSAN 25.923.600.000 2,56 Enka İnşaat 24.700.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 20.677.000.000 1,31 Ford Otosan 18.335.047.500 4,71 Türk Hava Yolları 18.312.600.000 0,59 Türk Telekom 18.130.000.000 2,43 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Sabancı Holding 17.567.877.846 0,60 Şişe Cam 14.715.000.000 1,16 Arçelik 13.784.855.382 1,68 Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,46 Anadolu Efes 12.292.105.260 1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptalTaşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal
İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemliİSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması!

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.