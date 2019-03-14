İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 880 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.671.523.881 1,37 Garanti Bankası 38.598.000.000 0,83 Tüpraş 37.412.628.480 3,81 Akbank 34.632.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 31.990.000.000 1,13 Turkcell 31.570.000.000 1,98 İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,56 ASELSAN 26.083.200.000 2,57 Bim Mağazalar 25.927.440.000 7,38 Enka İnşaat 25.050.000.000 0,78 İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,33 Yapı ve Kredi Bank. 18.330.101.286 0,47 Türk Telekom 18.270.000.000 2,45 Türk Hava Yolları 17.746.800.000 0,57 Ford Otosan 17.563.045.500 4,51 Sabancı Holding 17.506.665.728 0,60 Şişe Cam 14.467.500.000 1,14 Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,47 Arçelik 13.156.428.151 1,61 Anadolu Efes 11.936.842.102 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

