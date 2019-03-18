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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 896 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 896 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.153.344.510 1,39 Garanti Bankası 39.774.000.000 0,85 Tüpraş 37.262.376.960 3,79 Akbank 35.776.000.000 0,82 Ereğli Demir Çelik 33.005.000.000 1,16 İş Bankası (C) 29.609.802.600 0,60 Turkcell 29.282.000.000 1,84 ASELSAN 26.698.800.000 2,63 Bim Mağazalar 25.866.720.000 7,37 Enka İnşaat 24.500.000.000 0,76 İskenderun Demir Çelik 21.634.000.000 1,38 Yapı ve Kredi Bank. 19.935.041.030 0,51 Türk Hava Yolları 19.278.600.000 0,62 Türk Telekom 18.760.000.000 2,52 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,61 Ford Otosan 17.756.046.000 4,56 Şişe Cam 14.490.000.000 1,14 Vakıflar Bankası 14.050.000.000 0,50 Arçelik 12.919.923.280 1,58 Anadolu Efes 12.043.421.049 1,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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