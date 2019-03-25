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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 857 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.570.087.959 1,37 Tüpraş 37.913.466.880 3,86 Garanti Bankası 37.128.000.000 0,80 Ereğli Demir Çelik 31.920.000.000 1,13 Akbank 31.512.000.000 0,72 Turkcell 28.402.000.000 1,78 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,52 ASELSAN 25.399.200.000 2,51 Bim Mağazalar 24.834.480.000 7,07 Enka İnşaat 24.450.000.000 0,76 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,34 Türk Hava Yolları 18.837.000.000 0,60 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Ford Otosan 17.738.500.500 4,56 Sabancı Holding 17.078.180.902 0,58 Türk Telekom 16.660.000.000 2,24 Şişe Cam 13.680.000.000 1,07 Arçelik 12.710.447.536 1,55 Vakıflar Bankası 12.525.000.000 0,44 Anadolu Efes 11.996.052.628 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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