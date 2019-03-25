İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 856 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.809.318.544 1,35 Tüpraş 38.038.676.480 3,87 Garanti Bankası 36.708.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 32.270.000.000 1,14 Akbank 31.616.000.000 0,72 Turkcell 28.380.000.000 1,78 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,52 ASELSAN 25.536.000.000 2,52 Bim Mağazalar 24.743.400.000 7,05 Enka İnşaat 24.450.000.000 0,76 İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,36 Türk Hava Yolları 19.402.800.000 0,62 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Ford Otosan 17.398.117.800 4,47 Sabancı Holding 16.710.908.195 0,57 Türk Telekom 15.960.000.000 2,14 Şişe Cam 14.152.500.000 1,11 Arçelik 12.784.777.639 1,56 Vakıflar Bankası 12.375.000.000 0,44 Anadolu Efes 11.812.499.997 1,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

