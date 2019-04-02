İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding41.842.317.8251,26Garanti Bankası34.356.000.0000,74Tüpraş33.430.963.2003,40Akbank31.928.000.0000,73Ereğli Demir Çelik31.780.000.0001,12Turkcell26.664.000.0001,67İş Bankası (C)25.424.830.5000,51Enka İnşaat23.950.000.0000,75ASELSAN23.848.800.0002,35Bim Mağazalar23.802.240.0006,78İskenderun Demir Çelik20.851.000.0001,33Yapı ve Kredi Bank.18.330.101.2860,47Türk Hava Yolları18.036.600.0000,58Ford Otosan16.310.296.8004,19Sabancı Holding15.690.706.2290,54Türk Telekom15.680.000.0002,10Şişe Cam12.870.000.0001,01Arçelik12.183.379.5361,49Vakıflar Bankası11.150.000.0000,39Anadolu Efes10.936.184.2080,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

