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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 820 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 820 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.487.292.098 1,25 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,72 Tüpraş 33.205.585.920 3,38 Akbank 31.200.000.000 0,71 Ereğli Demir Çelik 31.010.000.000 1,09 Turkcell 26.378.000.000 1,66 İş Bankası (C) 25.019.833.200 0,50 ASELSAN 23.620.800.000 2,33 Bim Mağazalar 23.604.900.000 6,72 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,73 İskenderun Demir Çelik 20.793.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 17.898.600.000 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 17.738.807.696 0,45 Ford Otosan 16.815.607.200 4,32 Sabancı Holding 16.017.170.858 0,55 Türk Telekom 15.540.000.000 2,08 Şişe Cam 12.712.500.000 1,00 Arçelik 12.169.864.972 1,49 Anadolu Efes 10.977.631.576 0,97 Vakıflar Bankası 10.875.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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