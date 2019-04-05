İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.668.164.421 1,31 Garanti Bankası 37.842.000.000 0,81 Akbank 34.216.000.000 0,78 Tüpraş 33.706.424.320 3,43 Ereğli Demir Çelik 32.865.000.000 1,16 Turkcell 27.984.000.000 1,76 İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,53 ASELSAN 24.874.800.000 2,45 Bim Mağazalar 24.804.120.000 7,06 Enka İnşaat 24.350.000.000 0,76 İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,36 Türk Hava Yolları 20.079.000.000 0,64 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,48 Ford Otosan 17.931.501.000 4,61 Sabancı Holding 16.690.504.156 0,57 Türk Telekom 15.750.000.000 2,11 Şişe Cam 13.320.000.000 1,05 Arçelik 12.352.311.587 1,51 Anadolu Efes 11.723.684.207 1,04 Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

